Türkiye Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Türkiye

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alacağını açıkladı.

08 Şubat 2022, Salı 15:46 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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