Niğde'de Ahmet G. (68) ve Semiha G. (67) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Komşuları tarafından çağrılan ambulans ile yaşlı çift Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer zehirlenme olayı ise Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Rabia Ö. (24) ve 1 yaşındaki Cansu Ö., Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındı.

4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)