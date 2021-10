Güveç veya bakır tava kullanarak yapabileceğiniz Niğde tava tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, Niğde tava nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız lokum gibi etleriyle Niğde tava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

NİĞDE TAVA TARİFİ

Niğde tava malzemeler

250 gram koyun eti

250 gram domates

180 gram sivribiber

1,5 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

NİĞDE TAVA YAPILIŞI

Tereyağı tencereye alınır. Et ilave edilerek tereyağında kavurulur. Et kavrulurken suyunu salacak ve geri çektiğinde 3 su bardağı su ekleyerek, kapağı kapatılır. Biber ve domates küp küp doğranır. Et suyu çektiğinde biber ve domates ilave edilir. Tuz, karabiber ve pul biber eklenerek kapağı kapatılarak pişirilir.