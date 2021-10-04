Yemek Niğde tava nasıl yapılır? Niğde tava tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Niğde tava nasıl yapılır? Niğde tava tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Niğde tava nasıl yapılır? Niğde tava tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Niğde'ye özgü lezzetlerden birisi olan Niğde tava tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir et yemeğidir. Peki, Niğde tava nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Niğde tava tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

04 Ekim 2021, Pazartesi 11:14 Son Güncelleme:
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Güveç veya bakır tava kullanarak yapabileceğiniz Niğde tava tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, Niğde tava nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız lokum gibi etleriyle Niğde tava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

NİĞDE TAVA TARİFİ

Niğde tava malzemeler

  • 250 gram koyun eti
  • 250 gram domates
  • 180 gram sivribiber 
  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı 
  • 1 çay kaşığı pul biber 
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

NİĞDE TAVA YAPILIŞI

Tereyağı tencereye alınır. Et ilave edilerek tereyağında kavurulur. Et kavrulurken suyunu salacak ve geri çektiğinde 3 su bardağı su ekleyerek, kapağı kapatılır. Biber ve domates küp küp doğranır. Et suyu çektiğinde biber ve domates ilave edilir. Tuz, karabiber ve pul biber eklenerek kapağı kapatılarak pişirilir. 

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