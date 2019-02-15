Niğde'de polis merkezde bulunan suça mekan oluşturan metruk binalara yönelik uygulama yaptı.

Ekipler tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen onlarca metruk bina, park ve bahçeler kontrol edilerek arandı.

Narkotik köpek Aron metruk binaların içerisinde uyuşturucu maddesi ararken ekipler ise metruk evler etrafında incelemelerde bulundu.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)