Niğde'de metruk binalara polisten denetim
Niğde'de de polis merkezde bulunan metruk binaları tek tek kontrol etti. Ekipler eğitimli köpekler yardımıyla eski binalarda uyuşturucu madde aradı
Niğde'de polis merkezde bulunan suça mekan oluşturan metruk binalara yönelik uygulama yaptı.
Ekipler tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen onlarca metruk bina, park ve bahçeler kontrol edilerek arandı.
Narkotik köpek Aron metruk binaların içerisinde uyuşturucu maddesi ararken ekipler ise metruk evler etrafında incelemelerde bulundu.
Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)