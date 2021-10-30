Kamu eliyle yapılan etkinlikler, halktan destek bulmayınca sürekliliğini kaybettiğini, bu nedenle tüm Niğde’nin ve il dışında ikamet eden Niğdelilerin festivale sahip çıkmaların büyük önem arz ettiğini söyledi.









Vali Şimşek, "İşte bugün aldığımız kararı uygulama zamanının geldiği düşüncesi ile startı yine adı Niğde ’siz anılmayan Niğde’nin markası olan Niğde patatesinin festivalini düzenleyerek vermiş oluyoruz. Dünyanın en önemli besin kaynaklarından birisi olan patates, ülkemizde de en fazla üretilen ve tüketilen besinlerin başında gelmektedir. Ülkemizde %13'lük üretimle Türkiye 1.'si ise Niğde’dir. Böylesine önemli bir değeri tanıtmamız gerekiyor. Tanıtım yaparken de ilk önceliğimiz marka değerimizi arttırıp marka kent olma yolunda hızla ilerlemektir. Bu festivale vatandaşlarımızın, özellikle de Niğde’de yaşayan ve farklı illerde ikamet Niğdelilerin sahip çıkması çok önemli.

Bizler elimizden gelen desteği veriyoruz. ancak Kamu eliyle yapılan işler desteklenmedikçe bir yere kadar ilerler. Bizler öncülük etsek te halkın desteği ile bu tür etkinliklerden daha fazla verim elde edileceğini düşünüyorum. Bu nedenle festivalin geleceği için vatandaşlarımızın sahip çıkması oldukça önem taşıyor. Niğdeli esnaf ve üreticimizin de bu festivale destek olmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

2 GÜN DEVAM EDECEK

Açılış töreninin ardından iki gün boyunca devam edecek festival, yarışmalar, patates hasadı ve konserlerle devam edecek.



