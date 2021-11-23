Niğde'deki cinayette gelişme! Saklandıkları yerde yakalandılar
Niğde'de, Gökay Kaplan'ın (48) av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili baba ve iki oğlu, saklandıkları evde yakalandı.
23 Kasım 2021, Salı 22:15 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, 15 Kasım'da Gökay Kaplan'ın, Ata Sanayi Sitesi'nde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu olayla ilgili D.Ş., kardeşi A.Ş. ve babaları İ.Ş.'yi merkeze bağlı Kömürcü köyünde suç aletiyle birlikte saklandıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ali KADI/NİĞDE (DHA)
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