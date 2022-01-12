Nightmare On Elm Street filminin çekildiği ev rekor fiyata satıldı

Yönetmenliğini Wes Craven'in üstlendiği Nightmare On Elm Street (Elm Sokağında Kabus) filminin çekildiği ev 2 milyon 980 bin dolara satıldı. Elm Sokağında Kabus filminde söz konusu ev senaryoya göre Springwood, Ohio'daki Elm Sokağı'nda bulunuyordu. Fakat satılan bu ev Los Angeles'ta North Genesee Bulvarı'nda yer alıyor. 1919 yılında Hollanda kolonyal tarzla inşa edilen ev, yıllar içinde renovasyondan geçerek modern bir hale getirildi.

Ev satışa çıktığında 3 milyon 250 bin dolar isteniyordu. Fakat kimliği açıklanmayan yeni sahibi bundan biraz daha az bir fiyata satın aldı.

Elm Sokağında Kabus filmi ABD’de 25.5 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek korku türünde çok önemli bir başarı yakalamıştı.

Kaynak: NTV







