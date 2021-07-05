Türkiye Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi

Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi

Türkiye

Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi

Yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarına zarar verilirken bozkurt rölyefi de kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 14:20 Son Güncelleme:
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Karacaahmet Mezarlığı'ndaki bulunan Atsız'ın mezarı bir süre önce yenilenmiş ve bazı değişiklikler yapılmıştı. Mezarın giriş bölümüne bozkurt rölyefi asılırken, mermer bloklar yenilenmişti. Ancak mezara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Tahribat sonrası mezarda bozkurt rölyefinin olmadığı ve kırık mermer parçalarının bulunduğu görüldü. 

Esma MURAT- Kubilay ÖZEV/DHA

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