'Nihal Candan'ın sevgilisi intihar girişiminde bulundu' iddiası!
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Nihal Candan’ın sevgilisi Hakan Boy, bir binadan düşerek ağır yaralandı. İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Boy, hastanede tedavi altında alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
31 Ağustos 2020, Pazartesi 14:15 Son Güncelleme:
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Olay, 25 Ağustos Salı günü Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sözcü'de yer alan habere göre; intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Boy, ağır şekilde yaralandı.
Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Boy, hemen yoğun bakıma alındı.
Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Boy'un, Nişantaşı'nda özel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.
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