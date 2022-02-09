Nihal Yalçın en son Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Rezzan karakteri ile adından söz ettirmişti. Şimdi ise Show TV’nin yeni dizisi Oğlum’da Melike isimli karaktere hayat veriyor. Birçok ödüle sahip Nihal Yalçın yer aldığı projelerdeki başarısıyla beğeni toplarken, izleyiciler başarılı oyuncu hakkında araştırma yapıyor…

NİHAL YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

29 Mart 1981'de İstanbul’da dünyaya gelen Nihal Yalçın, aslen Dersimlidir. Ailesi kendisi doğmadan önce İstanbul’a göç eden Nihal Yalçın’ın, bir erkek ve üç kız kardeşi var.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden 2004'te mezun olan Nihal Yalçın, Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde İleri Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

2012 yılına kadar 'Kurusıkı' adlı doğaçlama tiyatro gösterisini sergileyen başarılı isim, ardından tiyatroya kısa bir süre ara verdi. Sonrasında ise Okan Bayülgen’in Disko Kralı programında “Life Sux” isimli bölümde yer aldı.

2005 yılında “Zeyno Bacı” karakterini canlandırdığı Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi sinema dünyasına ilk adımını atan ve bu filmle tanınan Nihal Yalçın, Ardından Avrupa Yakası'nın son sezonunda “Meryem” rolü ile izleyici karşısına çıktı. Birçok filmde oynamaya yer alan ünlü isim 2012 yılında “Açılay Tan” karakterini canlandırdığı Yalan Dünya” dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

2015 yılında 'Beş Kardeş' dizisi ile yeniden ekranlarda görülen Yalçın, sahnelediği 'Antabus' adlı tiyatro oyunuyla Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçildi.

İstanbullu Gelin dizisinde 'Güneş Köksal'a hayat veren Nihal Yalçın, en son Kırmızı Oda dizisinde Rezzan Kökçü karakteriyle kamera karşısına geçmişti.

NİHAL YALÇIN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

Şöhret Okulu

Kurtlar Vadisi Pusu

Ay Lav Yu

Kış Masalı

Güldünya

Hayatın Tuzu

Avrupa Yakası

Cümbür Cemaat Aile

Kurtuluş Son Durak

Yalan Dünya

Berlin Kaplanı

Yeraltı

Araf

Beş Kardeş

Yol Ayrımı

İstanbullu Gelin

Seni Buldum Ya!

Kırmızı Oda

Oğlum







