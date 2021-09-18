Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonunda Rezzan adlı karakter ile ekranlara dönüş yapan Nihal Yalçın, izleyicilerden tam not aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümü mezunu olan Nihal Yalçın, beyaz perdeye adımını ise Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde 'Zeyno Bacı' karakteriyle atmıştı…

NİHAL YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Nihal Yalçın 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi Alevi ve Zaza kökenli olan başarılı oyuncu Nihal Yalçın'ın bir erkek ve üç kız kardeşi var.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun olan Nihal Yalçın, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde tamamladı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı isimli bir doğaçlama gösterisi sergiledi. Ancak tiyatroyu bir süre önce bıraktı.

Nihal Yalçın, beyaz perdeye adımını 2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde 'Zeyno Bacı' karakteri ile attı. 2009 yılında ise Ay Lav Yu adlı filmde 'Rukiye' karakterini canlandırdı.

Canlandırdığı karakterlerle her zaman fark yaratan Nihal Yalçın Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda “Meryem” rolü ile ekranlarda yer aldı.

Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan ve Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya dizisinde başrol oyuncularından biri olan 'Açılay' karakterini 2 sezon boyunca canlandırdı.

NİHAL YALÇIN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Yol Ayrımı (Emine) / Sinema Filmi – 2017

Beş Kardeş (Canan) – 2015

Berlin Kaplanı (Elvan) / Sinema Filmi – 2012

Yeraltı (Türkan) / Sinema Filmi 2011

Yalan Dünya (Açılay) – 2011-2014

Kurtuluş Son Durak (Goncagül) / Sinema Filmi – 2011

Araf (Derya) / Sinema Filmi – 2011

Cümbür Cemaat Aile (Rahime Yıldız) – 2010

Kış Masalı (Figen) – 2009

Avrupa Yakası (Meryem) – 2009

Hayatın Tuzu (Süheyla) / Sinema Filmi – 2009

Güldünya (Konuk oyuncu) – 2009

Ay Lav Yu (Rukiye) / Sinema Filmi – 2009

Şöhret Okulu (Sirvan) – 2007

Kurtlar Vadisi Pusu (Terörist) – 2007

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Zeyno) / Sinema Filmi – 2005

NİHAL YALÇIN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü

19. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü

17. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü

KIRMIZI ODA’DAKİ REZZAN’IN HASTALIĞI NEDİR?

Kırmızı Oda’da Nihal Yalçın’ın canlandırdığı karakter Rezzan, babası tarafından kliniğe getirildi. Rezzan, iş yerinden bir çocuğun kendisine aşık olduğunu zannediyor ve paranoid bozukluk nedeniyle tedavi olması gerekiyor.

Paranoid bozukluk ise temelde halüsinasyon ve sanrıların zaman içerisinde gerçeklerin yerini almasını ifade ediyor.