Nihal Yalçın kimdir? Kırmızı Oda’daki Rezzan’ı canlandıran Nihal yalçın kaç yaşında ve nereli?
Yalan Dünya dizisindeki Açılay karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Nihal Yalçın, şimdi de Kırmızı Oda’da Rezzan karakteri ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Dizide canlandırdığı karakteri adeta yaşayan ve izleyicileri kendine hayran bırakan Nihal Yalçın, daha önce de pek çok projede yer almıştı…
18 Eylül 2021, Cumartesi 11:35 Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonunda Rezzan adlı karakter ile ekranlara dönüş yapan Nihal Yalçın, izleyicilerden tam not aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümü mezunu olan Nihal Yalçın, beyaz perdeye adımını ise Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde 'Zeyno Bacı' karakteriyle atmıştı…
NİHAL YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?
Nihal Yalçın 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi Alevi ve Zaza kökenli olan başarılı oyuncu Nihal Yalçın'ın bir erkek ve üç kız kardeşi var.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun olan Nihal Yalçın, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde tamamladı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı isimli bir doğaçlama gösterisi sergiledi. Ancak tiyatroyu bir süre önce bıraktı.
Nihal Yalçın, beyaz perdeye adımını 2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde 'Zeyno Bacı' karakteri ile attı. 2009 yılında ise Ay Lav Yu adlı filmde 'Rukiye' karakterini canlandırdı.
Canlandırdığı karakterlerle her zaman fark yaratan Nihal Yalçın Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda “Meryem” rolü ile ekranlarda yer aldı.
Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan ve Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya dizisinde başrol oyuncularından biri olan 'Açılay' karakterini 2 sezon boyunca canlandırdı.
NİHAL YALÇIN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
- Yol Ayrımı (Emine) / Sinema Filmi – 2017
- Beş Kardeş (Canan) – 2015
- Berlin Kaplanı (Elvan) / Sinema Filmi – 2012
- Yeraltı (Türkan) / Sinema Filmi 2011
- Yalan Dünya (Açılay) – 2011-2014
- Kurtuluş Son Durak (Goncagül) / Sinema Filmi – 2011
- Araf (Derya) / Sinema Filmi – 2011
- Cümbür Cemaat Aile (Rahime Yıldız) – 2010
- Kış Masalı (Figen) – 2009
- Avrupa Yakası (Meryem) – 2009
- Hayatın Tuzu (Süheyla) / Sinema Filmi – 2009
- Güldünya (Konuk oyuncu) – 2009
- Ay Lav Yu (Rukiye) / Sinema Filmi – 2009
- Şöhret Okulu (Sirvan) – 2007
- Kurtlar Vadisi Pusu (Terörist) – 2007
- Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Zeyno) / Sinema Filmi – 2005
NİHAL YALÇIN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER
- 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü
- 19. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü
- 17. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü
KIRMIZI ODA’DAKİ REZZAN’IN HASTALIĞI NEDİR?
Kırmızı Oda’da Nihal Yalçın’ın canlandırdığı karakter Rezzan, babası tarafından kliniğe getirildi. Rezzan, iş yerinden bir çocuğun kendisine aşık olduğunu zannediyor ve paranoid bozukluk nedeniyle tedavi olması gerekiyor.
Paranoid bozukluk ise temelde halüsinasyon ve sanrıların zaman içerisinde gerçeklerin yerini almasını ifade ediyor.