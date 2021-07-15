Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında ve aslen nereli?
Nihal Yalçın, dizi ve filmlerde gösterdiği performansı ve canlandırdığı farklı karakterleriyle izleyicilerin gönlünde yer eden bir isim. Ancak bu sefer oyuncu Berker Güven ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Nihal Yalçın pek çok kişi tarafından merak edilen bir isim haline geldi.
15 Temmuz 2021, Perşembe 15:03 Son Güncelleme:
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Nihal Yalçın geçtiğimiz günlerde sevgilisi Berker Güven ile objektiflere yakalandı. Medyada yer alan görüntülerin ardından çiftin arasındaki yaş farkı da konuşulur oldu. Magazin sever pek çok kişi bu haberin ardından Nihal Yalçın kaç yaşında araştırması yapmaya başladı…
NİHAL YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?
29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın ailesi Alevi ve Zaza kökenli. 5 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın bir erkek ve üç kız kardeşi var.
Nihal Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde tamamladı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı isimli bir doğaçlama gösterisi sergiledi. Fakat tiyatroyu bir süre önce bıraktı.
2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde 'Zeyno Bacı' karakteri ile beyaz perdeye adım atan Nihal Yalçın, 2009’da Ay Lav Yu adlı filmde 'Rukiye' karakterini canlandırdı. Canlandırdığı karakterlerle her zaman fark yaratan Nihal Yalçın Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda “Meryem” rolünde izleyicinin karşısına çıktı.
Son olarak Jale Atabey'in yönettiği ve Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan 'Açılay' karakterini 2 sezon boyunca canlandırdı.
NİHAL YALÇIN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
- Yol Ayrımı (Emine) / Sinema Filmi – 2017
- Beş Kardeş (Canan) – 2015
- Berlin Kaplanı (Elvan) / Sinema Filmi – 2012
- Yeraltı (Türkan) / Sinema Filmi 2011
- Yalan Dünya (Açılay) – 2011-2014
- Kurtuluş Son Durak (Goncagül) / Sinema Filmi – 2011
- Araf (Derya) / Sinema Filmi – 2011
- Cümbür Cemaat Aile (Rahime Yıldız) – 2010
- Kış Masalı (Figen) – 2009
- Avrupa Yakası (Meryem) – 2009
- Hayatın Tuzu (Süheyla) / Sinema Filmi – 2009
- Güldünya (Konuk oyuncu) – 2009
- Ay Lav Yu (Rukiye) / Sinema Filmi – 2009
- Şöhret Okulu (Sirvan) – 2007
- Kurtlar Vadisi Pusu (Terörist) – 2007
- Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Zeyno) / Sinema Filmi – 2005
NİHAL YALÇIN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER
- 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü
- 19. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü
- 17. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü