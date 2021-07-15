Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında ve aslen nereli?

Nihal Yalçın geçtiğimiz günlerde sevgilisi Berker Güven ile objektiflere yakalandı. Medyada yer alan görüntülerin ardından çiftin arasındaki yaş farkı da konuşulur oldu. Magazin sever pek çok kişi bu haberin ardından Nihal Yalçın kaç yaşında araştırması yapmaya başladı…

NİHAL YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın ailesi Alevi ve Zaza kökenli. 5 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın bir erkek ve üç kız kardeşi var.

Nihal Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde tamamladı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı isimli bir doğaçlama gösterisi sergiledi. Fakat tiyatroyu bir süre önce bıraktı.

2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde 'Zeyno Bacı' karakteri ile beyaz perdeye adım atan Nihal Yalçın, 2009’da Ay Lav Yu adlı filmde 'Rukiye' karakterini canlandırdı. Canlandırdığı karakterlerle her zaman fark yaratan Nihal Yalçın Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda “Meryem” rolünde izleyicinin karşısına çıktı.

Son olarak Jale Atabey'in yönettiği ve Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan 'Açılay' karakterini 2 sezon boyunca canlandırdı.

NİHAL YALÇIN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Yol Ayrımı (Emine) / Sinema Filmi – 2017

Beş Kardeş (Canan) – 2015

Berlin Kaplanı (Elvan) / Sinema Filmi – 2012

Yeraltı (Türkan) / Sinema Filmi 2011

Yalan Dünya (Açılay) – 2011-2014

Kurtuluş Son Durak (Goncagül) / Sinema Filmi – 2011

Araf (Derya) / Sinema Filmi – 2011

Cümbür Cemaat Aile (Rahime Yıldız) – 2010

Kış Masalı (Figen) – 2009

Avrupa Yakası (Meryem) – 2009

Hayatın Tuzu (Süheyla) / Sinema Filmi – 2009

Güldünya (Konuk oyuncu) – 2009

Ay Lav Yu (Rukiye) / Sinema Filmi – 2009

Şöhret Okulu (Sirvan) – 2007

Kurtlar Vadisi Pusu (Terörist) – 2007

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Zeyno) / Sinema Filmi – 2005

NİHAL YALÇIN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü

19. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü

17. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü



