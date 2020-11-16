Magazin Nihal Yalçın’ın çıkışı şaşırttı: Karnıma ağrılar giriyor

Nihal Yalçın’ın çıkışı şaşırttı: Karnıma ağrılar giriyor

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Nihal Yalçın’ın çıkışı şaşırttı: Karnıma ağrılar giriyor

Son günlerin çok konuşulan dizisi Bir Başkadır'ın ilk yayınlanan kadrosunda ismi geçen Nihal Yalçın'ın Öykü Karayel'e gelen övgülere tepkisi şaşırttı.

16 Kasım 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Yönetmen-senarist Berkun Oya’nın dijital bir platformda yer alan yeni dizisi ‘Bir Başkadır’ın ilk haberleri 2019’da basında şöyle yer almıştı: “Başrollerde Fatih Artman, Nesrin Cavadzade ve Nihal Yalçın oynayacak.” Dizi geçen hafta yayına girdi. Ancak Nihal Yalçın yerine başrolde Öykü Karayel vardı. Öykü’nün performansı sosyal medyada büyük övgü aldı. Yapımcılar, yönetmenler, oyuncular kendisine alkış tuttu. Nihal Yalçın ise yorumları küçümsedi. Bunun üzerine tepki topladı. Kadrodan neden çıktığı belli olmayan Yalçın’ın, Öykü Karayel’i kıskandığı iddia edildi. 

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'Gaza gelen cahiller'

İşte Nihal Yalçın’ın, Twitter’da yaptığı o eleştiri: “Çok gaza geliyorsunuz. Birbirinizi çok etkiliyorsunuz. Ne ara, hepiniz dizi yorumcusu oldunuz be? Oyunculuk filan övüyorsunuz. Böyle karnıma ağrılar giriyor. Bazı konularda cehaletinizi görüyorum. Cehalet demeyeyim de, kendinizi bilmezliğinizi diyeyim. Çok önemsiyorsunuz kendinizi.” Nihal Yalçın’a bir takipçisinin yaptığı şu yorum da dikkat çekti: “Siz ne ara, ince bir ironiyle soslayıp gizlemeye çalıştığınız kibrinizi hasete dönüştürmeyi becerdiyseniz; biz de o ara dizi yorumcusu olduk.”


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