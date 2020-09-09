Magazin Nihat Doğan'ın acı günü

Nihat Doğan'ın acı günü

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Nihat Doğan'ın acı günü

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin. Peygamber efendimize de komşu eylesin..." dedi.

09 Eylül 2020, Çarşamba 09:28 Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (Sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin. Peygamber efendimize de komşu eylesin..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Fatma Doğan'ın bir süredir Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde corona tedavisi gördüğü ve corona virüsten dolayı hayatını kaybettiği iddia edildi.


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