Nihat Doğan'dan acı haberi verdi. Son olarak "Çoğu Gitti Azı Kaldı" şarkısı ile yeniden konuşulan Nihat Doğan ablası Fatma Doğan'ı kaybetmenin acısını yaşıyor. Ablasının ölüm haberini Twitter'dan duyuran Nihat Doğan sevenlerinden dua istedi. Peki Fatma Doğan kimdir, neden öldü? Fatma Doğan corona virüs nedeniyle mi hayatını kaybetti?

İşte merak edilenler...

Nihat Doğan'ın bilinen 2 kardeşi var; Hakan Doğan ve vefat eden ablası Fatma Doğan...

44 yaşındaki türkücü Nihat Doğan acı haberi dün akşam acı haberi Twitter hesabından duyurdu.

Doğan, ablası Fatma Doğan'ın tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medyada Fatma Doğan'ın ölümüyle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Bir süredir corona virüs tedavisi gördüğü iddia edilen Fatma Doğan'ın bu nedenle hayatını kaybettiği konuşuldu. Konuyla ilgili Nihat Doğan henüz bir açıklama yapmadı..

Nihat Doğan kimdir?

5 Mayıs 1977 İstanbul doğumlu. 11 yaşındayken babasını kaybetti. Ailesinin büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istendi fakat gitmek istemediğinden İstanbul'da kaldı. Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü.

Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbim'i adlı albümüyle başladı. 22 Ekim 2012 tarihinde Nihat Doğan, Twitter hesabında İstanbul 1. Amatör Lig 3. Grup’ta yer alan Büyükderespor'un teknik direktörü olduğunu açıkladı. Fakat Doğan, antrenör diplomasına sahip olmadığı için resmi olarak Büyükderespor'un teknik direktörü değil.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Sözleşmeli bir antrenöre sahip bir kulüpte, gerekirse bir yönetici, antrenör kulübede olmasa bile takımın başında yer alabilir." kuralına dayanarak Doğan, yönetici kartıyla sahaya çıktı.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı

2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı ve 2. oldu.Bu yarışmayla beraber popülerliğini arttırdı.

2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'den men etti diye iddia edildi ama kendisi gitmedim diye söyledi. Ayrıca Nihat Doğan, kendini muhafazakar demokrat olarak tanımlamaktadır.

Nihat Doğan ,Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapmıştır.