Nihat Hatipoğlu'ndan evimiz çiş kokuyor diyen izleyiciye tüyler ürperten yanıt
Nihat Hatipoğlu, programına telefonla bağlanan izleyicinin "Evimiz çiş kokuyor. Nedeni ne olabilir?" sorusuna bakın nasıl cevap verdi.
Programa bağlanan kişi Nihat Hatioğlu'na 'Evimizde çiş kokuyor. Nedeni ne olabilir?' diye sordu
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Sorunun ardından
Nihat Hatipoğlu
telefondaki kişiye olayla ilgili sorular yönelttikten sonra evimizde tek başımıza olmadığımızı belirterek "Evlerimizde insanlara bağlı melekler ve şeytanlar var" dedi.
"ÜRKMEYİN VE SAĞA SOLA GİTMEYİN"
Nihat Hatipoğlu izleyiciye şeytanların ve cinlerin var olduğunu, güçlerinin sınırlı olduğunu anlattı. Nihat Hatipoğlu ayrıca bu varlıkların bazen yangın bile çıkartabileceğini belirttikten sonra, kimsenin ürkmemesi gerektiğini ve sağa sola gidilmemesi gerektiğini belirtti.
Nihat Hatipoğlu
buna karşı ise evlerde Kuran'ın sesinin açılması odalara besmele ile girilmesini, Felak ve Nasr surelerinin okunmasını önerdi.
Nihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular