Programa bağlanan kişi Nihat Hatioğlu'na 'Evimizde çiş kokuyor. Nedeni ne olabilir?' diye sordu

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Sorunun ardından

Nihat Hatipoğlu

telefondaki kişiye olayla ilgili sorular yönelttikten sonra evimizde tek başımıza olmadığımızı belirterek "Evlerimizde insanlara bağlı melekler ve şeytanlar var" dedi.

"ÜRKMEYİN VE SAĞA SOLA GİTMEYİN"





Nihat Hatipoğlu izleyiciye şeytanların ve cinlerin var olduğunu, güçlerinin sınırlı olduğunu anlattı. Nihat Hatipoğlu ayrıca bu varlıkların bazen yangın bile çıkartabileceğini belirttikten sonra, kimsenin ürkmemesi gerektiğini ve sağa sola gidilmemesi gerektiğini belirtti.









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Nihat Hatipoğlu

buna karşı ise evlerde Kuran'ın sesinin açılması odalara besmele ile girilmesini, Felak ve Nasr surelerinin okunmasını önerdi.













Nihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular



