ATV'de yayınlanan Prof. Dr.

Nihat Hatipoğlu

ile İftara Doğru programında Nihat Hoca soruları cevapladı.









'Kaş dövmesinin günadı nedir?' diye soran izleyiciye, herhangi bir rahatsızlık sebebiyle kaşlarının dökülüp dökülmediğini soran Hatipoğlu, sağlıklı bir insanın dövme yaptırmasının dinen sakıncalı olduğunu söyledi.













Nihat Hatipoğlu'ndan evimiz çiş kokuyor diyen izleyiciye tüyler ürperten yanıt













Nihat Hatipoğlu'nun, liseli bir gencin sorduğu "

Kopya çekmek günah mı

?" sorusuna verdiği cevap ise Sultanahmet Meydanı'nda bulunan herkesi güldürdü.









"İyi bir öğrenciydim ama bazı derslerde arkadaşlarla kopyalaşırdık. Benim durumum iyi olduğu için daha çok kopya veren taraftım" diyen Nihat Hatipoğlu, İmam Hatip Lisesi'ni 3.lükle bitirdiğini de belirtti.









İşte itiraf gibi gelen o yanıt:









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