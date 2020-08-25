Türkiye Nihat Hatipoğlu'ndan corona virüs açıklaması

Nihat Hatipoğlu'ndan corona virüs açıklaması

Türkiye

Nihat Hatipoğlu'ndan corona virüs açıklaması

Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu ile ilgili corona virüs iddiaları ortaya atıldı. Onlarca kullanıcı Nihat Hatipoğlu'nun corona virüs olduğuna dair paylaşımlar yaptı. Nihat Hatipoğlu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da iddialar doğrulandı.

25 Ağustos 2020, Salı 21:09 Son Güncelleme:
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Nihat Hatipoğlu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada “Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun” ifadelerine yer verildi.

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