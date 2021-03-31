2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü hafta maçında Türkiye'nin Letonya ile sürpriz bir şekilde 3-3 berabere kalarak büyük bir fırsat tepmesini eski milli futbolcu Nihat Kahveci Tivibu'da yorumladı.
Futbol Nihat Kahveci: Süper Lig oyuncuları kaliteyi düşürüyor!
Tivibu Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, Süper Lig'de forma giyen isimlerin oyuna girmesinin ardından milli takımın performansının ve oyun kalitesinin düştüğünü söyledi. İşte Nihat'ın sözleri:
3-1 öndeyken maçın fişini çekmemiz gerekiyordu. İçeride 3 gol yemek sıkıntılı bir durum, Çünkü Avrupa Şampiyonası var. Gereksiz fauller yaptık. Taylan'ın bir tane faulü var, yapmaması gerekiyor. Bu 3 maçımıza başlamadan önce 7 puanı verseler kabul eder miydiniz deseler ben imzamı atardım. Bir Hollanda beraberliği gibi düşünerek 7 puan kötü değil veya Norveç beraberliğiyle.
Biraz üzücü oldu bu sonuç. Eylül'e kadar ara olacak ama bu jenerasyona galibiyetle bitirmek yakışacaktı. Onlar da sanıyorum demoralize olmuşlardır. Süper Ligimizin kalitesini artırmak lazım. Süper Lig'in oyuncuları oyuna girdikten sonra Milli takımımızın performansı düştü, net gözüktü.
Taylan'ın heyecanını anlamadım. Caner hiç beklediğimiz gibi değildi, gollerde hatası vardı. Üzülmemek elde değil, galip gelsek tabii ki daha güzel olacaktı. Yine de lideriz.
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