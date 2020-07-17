Futbol Nihat Kahveci'den itiraf

Nihat Kahveci'den itiraf

Futbol

Nihat Kahveci'den itiraf

Nihat Kahveci'den yıllar sonra Fenerbahçe ile ilgili itiraf geldi.

17 Temmuz 2020, Cuma 15:48 Son Güncelleme:
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İspanya'da yıllarca gururumuz olan Nihat Kahveci, seneler sonra Fenerbahçe itirafında bulundu.

Youtube'daki StoryBox kanalına konuşan Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, "İspanya'da oynadığımda Fenerbahçe 'den teklif almıştım ve bu gurur vericiydi. Ancak İspanya'ya giderken, 'döndüğümde Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamam' demiştim" ifadelerini kullandı.

Yabancı futbolcu tartışmasına da değinen Kahveci, "Yabancısı yerlisi yok. İyi futbolcu-kötü futbolcu var. Emre Belözoğlu'nu kesebilecek oyuncu var mı?" dedi. Beşiktaş , Real Sociedad, Villarreal, Milli Takım formasıyla attığı golleri ve unutamadığı anları da anlattı.


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