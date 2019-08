Nihat Odabaşı'nın bir süredir yoğun bakımda yatan annesi Nadire Odabaşı yaşamını yitirdi.

'BİR ŞEYLER KOPUP GİTTİ'

Acı haberi de sosyal medya hesabından duyuran Odabaşı, paylaşımında şunları yazdı:

"Güle güle annem. Sana git artık demekle gittiğini bilmek çok başkaymış. Dün daha akıllı daha sağlamdım. Şimdi uçup gitti hepsi. İki kolum iki yanma düştü. Bir şeyler koptu gitti. Hazırım sanmıştım ama değilmişim işte, yanına girdiğimde anladım. Bakamadım yüzüne, gerçekten biraz olsun kaçmak için, salakça ama öyle. Gözüm kapalı veda ettim sana.

Kalbimden seninle ilgili tüm kareler ışık hızıyla geçiyor şu an. Yüksek sesle söylemediklerimi içimden söylüyorum. Çok özleyeceğiz seni çok. Hep vardın ya bir yerde. Şimdi o yer boş kalacak, ne zor. Bu bir Instagram paylaşımı değil bu evrene yollanmış, sana yazılmış son bir kaç satır. Rahat uyu. Ve yine bana dua et. 'Seni beyaz saçlı bir kadın var çok seven ve kollayan' desin herkes."