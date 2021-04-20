FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Nihat Özdemir, "Biz Türkiye olarak yekvücut UEFA'nın yanındayız, futbolun kaosa dönmesini istemiyoruz. Herhangi bir Türk takımı Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak! Eğer bir takımımız Avrupa Süper Ligi'ne katılırsa biz de UEFA'nın o takıma yönelik yaptırımını uygularız" dedi.