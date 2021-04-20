Nihat Özdemir: Avrupa Süper Ligi'ne katılan olursa cezasını çeker
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den hiçbir takımın katılmayacağını açıkladı. Özdemir, katılma kararı alan bir takım olursa UEFA'nın yaptırımlarını uygulayacaklarını söyledi.
20 Nisan 2021, Salı 09:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Nihat Özdemir, "Biz Türkiye olarak yekvücut UEFA'nın yanındayız, futbolun kaosa dönmesini istemiyoruz. Herhangi bir Türk takımı Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak! Eğer bir takımımız Avrupa Süper Ligi'ne katılırsa biz de UEFA'nın o takıma yönelik yaptırımını uygularız" dedi.
BUNLARI DA OKUYUN