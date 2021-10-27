TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda lig yayıncısıyla ilgili kritik bir açıklama yaptı. Özdemir, "Kulüpler Birliği ile yayın ihalesi toplantısı yaptık ve yetkilileri belirledik. Bize bir danışman gerektiğini karar kıldık. Bir firma ile anlaşma yaptık. Kasım ayında yayın ihaleleri sonuç alacak. Rakamları tahmin edemem ama 2022-2023 sezonunda yeni bir firma ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'MHK Başkanı 2 gün içerisinde belli olur"

Kulüpler Birliği ile TFF olarak aramızda bir çalışma grubu kurduk. 5 kişilik bir ekibimiz var. MHK'de hakem sisteminin nasıl geliştirileceğiyle ilgili (hakem atamaları) çalışmalara başladı. 1-2 gün içinde yeni MHK başkanımız açıklanacak.

"Yabancı sınırı 6+5'e kadar düşecek"

Bu yıl 8+3 olarak devam ediyor yabancı kuralı. Neden geldi bu? Süper Lig'de 8-9 takımın ilk 11'inde hepsi yabancı olarak çıktığı çok maç oldu. Biz kulüplerimize altyapıya önem vermelerini istedik. Bakın şimdi kulüpler altyapıdan oyuncu oynatıyor. Fenerbahçe'de bunu gördük. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz yetişti. Trabzonspor da aynı şekil. Biz bu kuralı getirmeseydik, eskisi gibi devam ederdi. 6+5'e kadar düşürmede kararlıyız.



