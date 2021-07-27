Futbol Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması

Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması

Futbol

Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralı ve yayıncı kuruluş hakkında açıklamalar yaptı.

27 Temmuz 2021, Salı 21:24 Son Güncelleme:
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TFF Başkanı Nihat Özdemir; yabancı kuralı, limitler ve yayıncı kuruluş hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Yabancı kuralı sayısında bir değişime gitmediklerini belirten Özdemir, "Yayıncı kuruluş, 2020-21 sezonunda ödemesi gereken miktarın tamamını ödedi ve biz de kulüplerimize dağıttık. 2021-22 sezonu için beIN SPORTS'la görüşmelerimiz devam ediyor. En geç 1 hafta içinde görüşmelerimizi tamamlayacağız ve kulüplerden görüş alacağız. Yabancı kuralında hiçbir değişiklik yok. 8+6 kuralı devam edecek." dedi.

HARCAMA LİMİTLERİ

Harcama limitlerinde aşımı yüzde 25 olarak belirlediklerini kaydeden Özdemir, "Limitlere, elimizden gelen bütün yardımları yaptık. Artımları %25 olarak açıkladık. Kuru, 2020-21 sezonunun ortalama rakamı olarak aldık. Kuru da sabitleyerek, harcama limitlerinde elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

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