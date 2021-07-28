TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig A.Ş.'nin kurulması ve yayın haklarının buraya devredilmesi konusunda, "Kulüpler Birliği'nin uzun zamandır gündeminde olan Süper Lig A.Ş.'nin kurulması konusunda mutabık kaldık. TFF'nin kanunen sahip olduğu yayın haklarının, kurulacak Süper Lig A.Ş.'ye devredilmesini TFF olarak destekliyoruz.





Bu konuda uluslararası örnekleri de inceliyoruz. Çalışmalarımız çok yönlü olarak devam etmektedir. Bu yılın sonuna kadar yeni yayın ihalesini yapacağız. İhale komisyonunda TFF'den 4, Kulüpler Birliği'nden 4 ve 1 profesyonel üye yer alacak. Komisyon bir süredir çalışıyor. kulüplerimiz gibi TFF'nin amacı da yayın gelirlerinin artmasıdır" dedi.