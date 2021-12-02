Nihat Yıldız Design fark yarattı

Her yeni tasarımın kendisi için yepyeni bir macera olduğunu belirten tasarımcı, "Nihat Yıldız Design" markası ile İstanbul ve Bodrum’da kuaför ve güzellik salonları için yaptığı tasarımlarla dikkat çekiyor. Başarıya ulaşmanın kilit noktasının müşteriyle doğru iletişim olduğunu vurgulayan Yıldız, “Hedefi belli edecek sorularla hayal edilen kuaför ve güzellik salonlarını ortaya çıkarıyoruz” diye konuştu.

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