Moda Nihat Yıldız Design fark yarattı

Nihat Yıldız Design fark yarattı

Moda

Nihat Yıldız Design fark yarattı

Ünlü tasarımcı Nihat Yıldız iç mekan çalışmalarında kişiye özel yaptığı tasarımlarla adından söz ettiriyor. Dünyanın her yerinden müşteri yelpazesi olan Yıldız, marka olma yolunda başarılı bir ivme yakaladı. Avrupa ve Amerika’ya yaptıkları tasarım çalışmalarıyla dünyada da ses getiren Yıldız, “Tarımlarımın yoğun ilgi görmesi beni mutlu ediyor, yaratıcılığımı korumam gerektiğini hatırlatıyor” sözlerini kullandı.

02 Aralık 2021, Perşembe 15:47 Son Güncelleme:
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Her yeni tasarımın kendisi için yepyeni bir macera olduğunu belirten tasarımcı, "Nihat Yıldız Design" markası ile İstanbul ve Bodrum’da kuaför ve güzellik salonları için yaptığı tasarımlarla dikkat çekiyor. Başarıya ulaşmanın kilit noktasının müşteriyle doğru iletişim olduğunu vurgulayan Yıldız, “Hedefi belli edecek sorularla hayal edilen kuaför ve güzellik salonlarını ortaya çıkarıyoruz” diye konuştu.

İlandır

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