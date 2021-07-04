Nihayet anlaştı! Yeni sözleşmenin detayları...
Emre Akbaba, Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray anlaşmayı resmen duyurdu.
04 Temmuz 2021, Pazar 10:54 Son Güncelleme:
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Emre Akbaba ile Galatasaray arasında nihayet anlaşma sağlandı. Taraflar 2023 yılına kadar nikah tazeledi. Sözleşme detayları ise KAP bildiriminden sonra öğrenilecek.
Akbaba'nın yeni maaşının TL cinsinden olması ve 10 milyon TL civarında bir ücret kazanması bekleniyor.
Akbaba'dan sonra sıra Arda Turan'da olacak.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1411580556211593216
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