Türkiye Nijerya açıklarında kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Nijerya açıklarında kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Türkiye

Nijerya açıklarında kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, 15 denizcinin durumlarının iyi olduğunu şu anda Nijerya'da olduklarını ve 1-2 gün içerisinde getireceklerini ifade etti.

12 Şubat 2021, Cuma 17:22 Son Güncelleme:
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Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada 15 denizcinin durumlarının iyi olduğunu söyledi. Karsan, denizcilerin şu anda Nijerya'da olduğunu ve 1-2 gün içerisinde getireceklerini ifade etti.

Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından Mozart gemisinden kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı.

Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan CNN Türk ekranlarında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Karsan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sağ salim kurtardık, inanır mısınız 3 haftadır doğru dürüst uyumadık. 15 personel sağ sağlim teslim alındı. Stresli bir dönemdi bizim sessiz kalmamız gerekiyordu görüşmelerin sağlıklı ilerlemesi adına. Biz sorumluluğumuzu yerine getirip personelimizi geri aldık. 15'inin de sağlıkları yerinde. Bu süreç içerisinde ailelere psikolojik destek sağlandı. Aileler şu anda çok mutlular eşlerinin kardeşlerinin gelmelerini bekliyorlar. Sağlık kontrolleri ve COVID testleri olacak hükümetimize de teşekkür etmek istiyorum. Bize her konuda destek verdiler. Şu an hala Nijerya'dalar orada tutuluyorlardı şu an itibarıyla ekiplerimiz tarafından teslim alınmış durumdalar. O bölgede bu eylemler para elde etmek için yapılıyor. Şirket olarak elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik."
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