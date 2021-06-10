Bilim & Teknoloji Nijerya, ilk akıllı telefonunu üretti

Nijerya, ilk akıllı telefonunu üretti

Bilim & Teknoloji

Nijerya, ilk akıllı telefonunu üretti

Batı Afrika ülkesi Nijerya, halkın teknolojiye ekonomik açıdan daha kolay erişmesi için ilk akıllı telefonunu üretti.

10 Haziran 2021, Perşembe 08:04 Son Güncelleme:
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Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Otunba Richard Adeniyi Adebayo, ülkede üretilen ilk akıllı telefonu, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye sundu.

​Bakan Adebayo, 'ITF Mobile' adı verilen telefonun Elektrik/Elektronik Teknolojisi Departmanının başlattığı Model Becerileri Eğitim Projesi'nin bir parçası olduğunu belirtti.

Telefonun yerel bileşenler kullanılarak üretildiğini anlatan Adebayo, proje kapsamında 12 farklı cep telefonu üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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