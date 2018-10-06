Nijerya kıtlık tehlikesini atlattı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 2018 İnsani Gelişme Raporu'nun Nijerya'nın kuzeydoğusunda insan gelişiminin sağlanması lansmanında konuşan Lowcock, ülkede son üç yılda Boko Haram tamamen yok edilemese de örgütle mücadele konusunda başarılı olunduğunu belirtti.

Dünyada şiddet olaylarının sürdüğü çoğu bölgede kıtlık yaşandığını vurgulayan Lowcock, "Son iki yılda Boko Haram'ın saldırılarına rağmen ülke korkunç kıtlıkla mücadele konusunda başarılı oldu." dedi. Bölgede çok önemli gelişmeler yaşandığına değinen Lowcock, ülkenin kuzeydoğusunda 1,8 milyon yerinden edilmiş kişinin evlerine dönmesini buna örnek gösterdi. Ülkenin kuzeydoğusunda yaşayanların iyi bir geleceği hak ettiğini anlatan Lowcock, bölgedeki insanların çoğunun insani yardımlarla hayatta kalmayı başarabildiğini ifade etti.

UNDP Başkanı Achim Steiner ise Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden şiddet olaylarında en etkili mücadelenin silah kullanılmasının önlenmesi olduğuna dikkati çekti. BM olarak. Nijerya'nın kuzeydoğusu ve Çad Gölü Havzası'ndakilere insani yardımı konusunda her zaman hazır olduklarını söyleyen Steiner, "Ülkenin ekonomik ve politik durumunu, gençlerini ve kadınlarını güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Başkent Abuja'da düzenlenen lansmana, Nijerya Finans Bakanı Zeynep Ahmet, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Udoma Udo Udoma, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve gazeteciler katıldı.