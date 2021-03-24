Dünya Nijerya koronavirüse karşı iki yerli aşı geliştirdiğini açıkladı

Nijerya koronavirüse karşı iki yerli aşı geliştirdiğini açıkladı

Dünya

Nijerya koronavirüse karşı iki yerli aşı geliştirdiğini açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede Batı Afrika ülkesi Nijerya hastalık ile mücadele kapsamında iki yerli aşı geliştirdiğini açıkladı.

24 Mart 2021, Çarşamba 12:23 Son Güncelleme:
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Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha yaptığı açıklamada, ülkedeki bilim insanlarının Kovid-19'a karşı iki yerel aşı geliştirdiğini belirtti. Geliştirilen aşıların klinik deneylerinin devam ettiğini aktaran Mustapha, "Aşılar klinik deneyleri tamamlanıp onay sertifikası aldıktan sonra kullanılacak. Bu, bilimsel atılımda yeni bir bakış açısı getirecek ve ülkedeki tıp endüstrisinin moralini ve imajını artıracak bir gelişme." dedi.

Mustapha, ilgili kurumlara ülkedeki araştırmacıları cesaretlendirmek ve motive etmek için destek vermeleri çağrısında buldu. Nijerya, daha önce Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 4 milyon 224 bin doz AstraZeneca aşısı teslim almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 161 bin 868 Kovid-19 vakası görülürken, 2 bin 30 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA

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