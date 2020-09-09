Dünya Nijerya'da 2 Rus vatandaşı korsanlar tarafından kaçırıldı

Nijerya'da 2 Rus vatandaşı korsanlar tarafından kaçırıldı

Dünya

Nijerya'da 2 Rus vatandaşı korsanlar tarafından kaçırıldı

Nijerya'daki Rus Büyükelçiliği, Water Phoenix adlı yük gemisinde bulunan 2 Rus vatandaşının korsanlar tarafından kaçırıldığını duyurdu.

09 Eylül 2020, Çarşamba 16:14 Son Güncelleme:
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Nijerya’daki Rus Büyükelçiliği, 2 Rus vatandaşın korsanlar tarafından kaçırılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Korsanların saldırısı sonucu, Nijerya’nın Lagos şehrinden 30 kilometre açıktaki Water Phoenix gemisinden 2 Rus vatandaşın kaçırıldığını doğruluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Rehineleri bulmak için çalışma başlatıldı 

Büyükelçilik, Nijerya’nın güvenlik güçleri ile işbirliği içinde rehinelerin nerede olduğunu tespit etmek ve serbest bırakmak için uğraştıklarını da ifade etti. Nigerian Tribune gazetesinin de korsanların Nijerya’da bir yük gemisine saldırdıklarını ve ikisi de Rus olan kaptan ve mürettebattan bir kişiyi kaçırdıklarını yazdığı ifade edildi. Gemide 7 Rus, 11 Filipinli toplam 18 kişi olduğu belirtildi.

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