Nijerya’da askeri uçak düştü! 'En az 6 ölü var'
Nijerya'da Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınında askeri uçak düştü. Yerel medyada en az 6 kişinin ölmüş olabileceğinden şüphelenildiği ifade edildi.
21 Şubat 2021, Pazar 16:51 Son Güncelleme:
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Nijerya’da King Air 350 tipi askeri uçağın Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınında düştüğü belirtildi. Ölü ya da yaralı bilgisi verilmezken yerel medyada en az 6 kişinin ölmüş olabileceğinden şüphelenildiği ifade edildi.
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