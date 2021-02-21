Nijerya’da askeri uçak düştü! 'En az 6 ölü var'

Nijerya’da King Air 350 tipi askeri uçağın Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınında düştüğü belirtildi. Ölü ya da yaralı bilgisi verilmezken yerel medyada en az 6 kişinin ölmüş olabileceğinden şüphelenildiği ifade edildi.