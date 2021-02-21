Dünya Nijerya’da askeri uçak düştü! 'En az 6 ölü var'

Nijerya’da askeri uçak düştü! 'En az 6 ölü var'

Dünya

Nijerya’da askeri uçak düştü! 'En az 6 ölü var'

Nijerya'da Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınında askeri uçak düştü. Yerel medyada en az 6 kişinin ölmüş olabileceğinden şüphelenildiği ifade edildi.

21 Şubat 2021, Pazar 16:51 Son Güncelleme:
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Nijerya’da King Air 350 tipi askeri uçağın Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınında düştüğü belirtildi. Ölü ya da yaralı bilgisi verilmezken yerel medyada en az 6 kişinin ölmüş olabileceğinden şüphelenildiği ifade edildi.

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