Nijerya’da kaçırılan işçi yaşadıklarını anlattı

Yaklaşık 4 yıldır Nijerya’nın Kwara kentinde işçi olarak çalışan Ergün Yurdakul, beraberindeki 3 Türk işçi arkadaşıyla birlikte alışveriş yapmak için şehirden ayrıldı.

KAFEYE GİRDİLER

Bu sırada peşlerinde motosikletli iki kişi Türk işçileri takip etmeye başladı. Durumu fark eden işçiler, kendilerini takip eden şahıslardan kurtulabilmek için şehir merkezindeki kalabalık bir kafeye girdi. Buraya da giren saldırganlar yanlarındaki uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açarak işçileri rehin aldı.

AİLELERİ GÖZALTINA ALINDI

Fidye için kaçırıldıkları öğrenilen işçilerin kurtarılması için Nijerya hükümeti devreye girdi. Silahlı kişilerin kimliklerini belirleyen Nijerya polisi, bu kişilerin ailelerini gözaltına alındı. Bunun üzerine silahlı kişiler 26 Temmuz Cuma günü Türk işçileri fidye almadan bırakmak zorunda kaldı.

Kaçırılmalarının üzerinden bir hafta geçtikte sonra serbest bırakılan 4 Türk işçiden Ergün Yurdakul ve Seyit Emre Çelik, geçtiğimiz gün başkent Abuja’dan hava yoluyla Türkiye’ye döndü.

Sabah saat 08.40 sıralarında İstanbul Havalimanı’na inen işçiler, vatanlarına dönmenin ve ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kurtulan işçilerden Ergün Yurdakul ise gece saatlerinde memleketi Adana’ya döndü.

'ÇOK AZ EKMEK VE BİRAZ SU VERİYORLARDI'

Nijerya’da yaşadıkları korku dolu bir haftayı anlatan Ergün Yurdakul, “Bizi yol boyunca takip eden iki kişi, oturduğumuz kafeye gelerek havaya ateş açtı. Hedeflerinin biz olduğunu orada anlamış olduk. Sonrasında şehrin arkasında bulunan ormanlık bir alana götürüldük. Yaklaşık 2 saat boyunca başımıza silah dayalı vaziyette yürüdük. Çok az ekmek ve biraz su veriyorlardı bize. Bazen aç kalıyorduk, bazen de dere yataklarından su içiyorduk. Herhangi bir darp veya işkence durumu olmadı. Sadece fidye amaçlı kaçırıldığımızı söylediler. Sonrasında onların aileleri de gözaltına alınınca bizi bırakmaz zorunda kaldılar” diye konuştu.

Nijerya ve Türkiye hükümetlerine teşekkür ettiğini belirten Yurdakul, ailesine ve vatanına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

İHA-DHA