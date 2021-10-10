Nijerya'da pazara silahlı saldırı: En az 20 ölü var
Nijerya'da henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişiler pazara silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.
10 Ekim 2021, Pazar 12:47 Son Güncelleme:
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişilerce Sokoto eyaletine bağlı Sabon Birni bölgesindeki pazarda rastgele ateş açıldı.
Saldırıda en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.
Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da 8 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.