Dünya Nijerya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Nijerya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

14 Haziran 2021, Pazartesi 01:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Soko Eyaleti Polis Komutanı Sanusi Abubakar, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Rabah bölgesindeki Maikujera'da saldırı düzenlediğini belirtti. Abubakar, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Sanusi Abubakar, bölgede silahlı kişilerin bölge sakinlerinin kaçırdığı dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

AA

İlgili Haberler
Nijerya'da 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora olduNijerya'da yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bizim Çocuklar: Eğitimli, disiplinli, Avrupalı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Eğitim şart
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Güney Afrika 2 milyon doz Johnson & Johnson aşısının dağıtımını durdurdu