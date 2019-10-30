Gupse Özay ve Barış Arduç nikah için doğru tarihi bekliyor

Ali KESER / POSTA

Gupse Özay, ‘Deliha’ filmindeki partneri Barış Arduç ile 2014’te aşk yaşamaya başlamıştı.

'Birlikte gitmeyi pek sevmiyoruz'

Gupse Özay önceki akşam Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın düğününe tek başına katıldı. Nedenini şöyle açıkladı:

“Biz Barış ile davetlere birlikte gitmeyi pek sevmiyoruz.”

'Elbet her şeyin bir zamanı vardır'

“Peki ne zaman nikah masasına oturacaksınız?” sorusuna ise “İşlerimizden dolayı evlilik için doğru tarihi tespit edemedik. Elbet her şeyin bir zamanı vardır” yanıtını verdi.





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