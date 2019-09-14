Nikah işlemleri için gereken evraklar nelerdir?

Nikah işlemleri için gerekli evraklar evlenecek çiftlerin en çok kafasını kurcalayan sorulardan bir tanesidir. Çeyiz hazırlıkları, düğün telaşı derken asıl önemli olan nikah işlemleri için gerekli evraklar özellikle çiftler tarafından çok fazla merak ediliyor. Nikah hazırlıkları yaparken hiçbir sıkıntı çıkmadan sorunsuz bir şekilde her şeyi halletmek tüm çifterin neredeyse en çok istediği durumlardan bir tanesi. Bu sıkıntılı ve stresli süreçte çiftlerin mümkün olduğunca sıkıntı çekmemesi strese girmemesi en doğru olandır. Peki nikah işlemleri için gereken evraklar, resmi nikah için gerekenler nelerdir soruları kafasınızı kurcalıyorsa sizler için araştırdığımız bilgilere mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

Vesikalık fotoğraf 2şer tane Fotoğraflı nüfus cüzdanı aslı ve birer tane fotokopisi (fotokopi çektiremediyseniz telaşlanmayın başvuru yaptığınız yerde de çekilebilir)

1-Nüfus kayıt örneği

2-Evlenme beyannamesi

3-Çiftlerin sağlık raporu

4-Evlenme ehliyet belgesi

EVLENME EHLİYET BELGESİ NEDİR, NEREDEN ALINIR?

Evlenme beyannamesi nüfus müdürlüklerinden alınmaktadır. Nüfus müdürlüğünden alınan nüfus kayıt örnekleri de bu belgeyle aynı işlevi görebilir. Bu nedenle her belediye bu belgeye gerek duymaz. Nüfus kayıt örneğiniz varsa bu belgeye gerek yoktur.

EVLENME BEYANNAMESİ NEDİR, NEREDEN ALINIR?

Bu belgeyi başvurduğunuz yerde yetkili memurlar sizler için hazırlayacaktır. Bu belgeyi siz ayrıca almayacaksınız.

SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Sağlık raporu size en yakın sağlık ocağından alınmalıdır. Ciğer filmi vs gibi durumlar için doktorunuz yönlendirme yapacaktır.

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ NEREDEN ALINIR?

Nüfus kayıt örneği bağlı olduğunuz muhtarlıktan alınmaktadır.

NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN ÜCRET ÖDENİR Mİ?

Nikah işlemleri yaparken ödenecek ücret belediyeden belediyeye farklılık göstermektedir. Hafta içinde gerçekleşen iç nikahlar ortalama 250-300TL civarı, dış nikahlar ise ortalama 400-600TL civarı; hafta sonu ve tatillerde gerçekleşen iç nikahlar 400-600TL civarı, dış nikahlar ise ortalama 550-700TL civarında değişim göstermektedir.