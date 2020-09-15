Nikah şahidi Mahmut Tuncer oldu

Covid-19 kurallarına uyularak yapılan düğünde, nikah şahitliği de yapan Mahmut Tuncer sık sık sosyal mesafe ve maske takma konusunda düğüne gelen misafirleri uyarmayı ihmal etmedi.

Mahmut Tuncer birbirinden güzel türküleriyle geceye renk katarken, baba Abdurrahman Delen ise bu mutlu gününde birbirinden güzel şiirlerini okudu.

Gece Mahmut Tuncer ve Abdurrahman Delen'in birlikte söylediği türküyle son buldu.