Magazin Nikah şahidi Mahmut Tuncer oldu

Nikah şahidi Mahmut Tuncer oldu

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Nikah şahidi Mahmut Tuncer oldu

Kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmek için şiirler yazan ve sosyal sorumluluk projelerine imza atan şair ozan Abdurrahman Delen, oğlu Samet Can'ı Elif Aydın ile evlendirdi.

15 Eylül 2020, Salı 20:45 Son Güncelleme:
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Covid-19 kurallarına uyularak yapılan düğünde, nikah şahitliği de yapan Mahmut Tuncer sık sık sosyal mesafe ve maske takma konusunda düğüne gelen misafirleri uyarmayı ihmal etmedi.

Mahmut Tuncer birbirinden güzel türküleriyle geceye renk katarken, baba Abdurrahman Delen ise bu mutlu gününde birbirinden güzel şiirlerini okudu.

Gece Mahmut Tuncer ve Abdurrahman Delen'in birlikte söylediği türküyle son buldu.

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