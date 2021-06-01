Nikah ve nişanlara izin çıktı! Evlendirme dairesi önünde kuyruklar oluştu
Evlenecek çiftler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı normalleşme adımları kararı sonrası soluğu evlendirme dairleri önünde aldı. Nikah törenlerine izin verilmesinin adından çiftler evlendirme daireleri önünde erken saatlerden itibaren yoğunluk oluşturdu.
01 Haziran 2021, Salı 12:38 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşme ile birlikte nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu.
Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi’nin önüne saat 06.30’dan itibaren gelen çiftler, kuyruk oluşturdu. Bir görevli de karışıklık olmaması için çiftlere numara verdi.
Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, yoğunluğu bekledikleri için mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını söyleyerek, 1 saatte 30 başvuru aldıklarını kaydetti. Koçak, kısıtlı salon ve evlendirme memuru bulunduğunu, başvuruların büyük bölümüne istenen tarihleri veremeyeceklerini ifade ederken, sıra bekleyen çiftler, uzun süredir normalleşmeyi beklediklerini ve umutla nikah tarihi almaya çalıştıklarını söylediler.
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)