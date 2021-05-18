Türkiye Nikaha giremeyen davetliler töreni ekrandan canlı izledi

Nikaha giremeyen davetliler töreni ekrandan canlı izledi

Türkiye

Nikaha giremeyen davetliler töreni ekrandan canlı izledi

Koronavirüs salgını nedeniyle nikahların davetliler olmadan kıyılmasına karar verilmişti. Nikah salonuna alınmayan davetliler bahçeye kurulan ekrandan canlı olarak nikah törenlerini izledi.

18 Mayıs 2021, Salı 15:46 Son Güncelleme:
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Bahçelievler Belediyesi’nin nikah salonunun bahçesine kurmuş olduğu monitör ile gelin ve damadın en mutlu anına şahit olan aileler bu süreçte çocuklarının yanlarında olmak istediklerini ama görüntülü olarak izlemenin de yeterli olduğunu ifade etti.


“SEVDİKLERİMİZİN HEYECANI KALBİMİZDE”

Nikahı kıyılan Elif Bayram, “Eşimle iş yerinde tanışmıştık. Evlilik maceramız bir senelik süreçte oldu. Arkadaşlarımızın ve ailemizin olması daha güzel olurdu. Ancak şartlar bunu gerektirdi. Evlenmeye karar vermiştik. Uzun zamandır bugünün hayalini kuruyorduk. Bir anda gelişti evet dedik. Bir daha da ertelemeyi düşünmedik. Buruk bir sevinç oldu ama yine de çok mutluyuz” diye konuştu. Özkan Bayram, “Yakınlarımızın, dostlarımızın yanımızda olmaması bizi üzdü tabi ama sevdiklerimizin duyguları düşünceleri ve sevinçleri bizim yanımızda. Sevdiklerimizin heyecanı kalbimizde. Herkese teşekkür ediyoruz. Hepsi tek tek aradılar mutluluklarını paylaştılar. Buruk bir sevinç oldu ama sevdiklerimizin desteği bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da nikah ve düğün törenleri, sadece iki şahit ile davetsiz olarak 20 dakika aralıklarla kıyılmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi gerektiğini bildirmişti.

DHA


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