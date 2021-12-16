Nike, NFT ve Metaverse dünyasına adım attı

Nike, ABD merkezli şirket RTFKT Studios adında bir şirketi satın aldığını duyurdu. Satışın resmi fiyatı ise açıklanmadı. Ancak şirket mayıs ayında 8 milyon dolar yatırım toplamıştı. Bu yatırımla şirketin değerlemesi 33.3 milyon dolar olmuştu.

Nike, NFT ayakkabılar üreten RTFKT Studios için ne kadar ödeme yaptığını açıklamadı.

RTFKT ekibi Nike bünyesine katılırken oyun motoru, NFT, blokzincir onay süreçleri, gerçeklik onaylı projelerle firmanın yeteneklerini artırmayı planlıyor. Ancak, bu satın alma işleminin duyurusunda dikkate değer bir paylaşım yapıldı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvuruda bulunan şirket, sanal ürünlerin satışını gerçekleştireceği ürünler için harekete geçmişti.

Hatırlanacağı üzere bir diğer spor giyim markası Adidas, ünlü NFT koleksiyonu Bored Ape Yatch Club ile metaverse dünyasına adım atmıştı.