Futbol Niko Kovac'tan Fenerbahçe açıklaması

Niko Kovac'tan Fenerbahçe açıklaması

Futbol

Niko Kovac'tan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Niko Kovac, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

04 Mart 2020, Çarşamba 21:22 Son Güncelleme:
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Ersun Yanal'ın ardından ismi Fenerbahçe ile anılan Niko Kovac, Alman basınına konuştu. Bayern Münih'ten sonra başka bir takım çalıştırmayan Hırvat teknik adam, ''Her şeyin sakinleşmesi için zamana ihtiyacım vardı. Artık bir teknik direktör olarak tekrar bir şeyler yapma zamanımın geldiğini hissediyorum. Kendimi iyice hazırlayıp, yaz aylarında tekrar bir takımın başına geçmek istiyorum.'' sözlerini kullandı.

Kovac, ayrıca ''Kendimi özdeşleştirebileceğim bir kulüp bulursam oraya giderim. Milli takımlardan teklif gelir mi bilmiyorum ama günlük çalışma temposu bana daha uygun.'' şeklinde konuştu.

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