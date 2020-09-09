Nikola Kalinic Fenerbahçe tarafından yalanlandı
Hırvat forvet Nikola Kalinic ile Fenerbahçe arasında görüşme yapıldığı iddia edilmişti. Ancak Fenerbahçe, resmi siteden açıklama yaparak bu haberleri yalanladı.
09 Eylül 2020, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz son iki yıldır, ortaya atılan, doğruluğu olmayan transfer iddiaları hakkında açıklama ve yalanlama yapmama duruşunu taşımaktadır.
Bugün akşam saatlerinde, bizzat Başkanımız referans gösterilerek “Ali Koç ve Fali Ramadani, Nikola Kalinic transferi için bir araya geldi” diye kamuoyuna özel haber olarak servis edilen ve pek çok mecrada da son dakika olarak yer alan haber için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.
Haberde iddia edilen futbolcu ile ilgili Başkanımızın ve Kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz."
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