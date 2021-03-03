Nil Karataş “İrem’i tanımıyorum ve asla benim örnek alacağım biri olamaz” dedi. Gördüğü ilgiye şaşıran popçu “Şoktayım, dijital platformlarda üst sıralardayız. Sahne teklifleri geliyor. Pandemi sonrası konserden konsere koşacağım” diye konuştu.

NİL KARATAŞ KİMDİR?

Nil Karataş, 1984 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Konservatuardan keman ve piyano bölümünden mezun olan Nil Karataş, Ajda Pekkan ve Emel Müftüoğlu gibi sanatçılara vokallik yapmıştır.

İlk olarak “Yemekteyiz” programı ile tanıdığımız Nil Karataş, bu programdaki polemikleri ve kemanıyla Türk halkının beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Daha sonra Nil Karataş, “O Ses Türkiye” yarışmasına da katılarak büyük bir başarı yakalamış ve Türk halkının zihninde yer etmiştir.

Nil Karataş 2017 yılında Alper Kalafatçıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Karataş yaşadığı heyecanı şu sözlerle takipçilerine duyurmuştu; Arkadaşımdın, canımdın, sırdaşımdın şimdi eşim oldun kocam oldun... O elini ölene dek bırakmacağıma söz veriyorum...



