Nilay Deniz ve Erçin Karabulut boşanıyor mu?
Oyuncu Nilay Deniz, 3 yıl önce evlendiği görüntü yönetmeni Erçin Karabulut ile boşanma kararı aldı.
02 Kasım 2020, Pazartesi 14:19 Son Güncelleme:
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Oyuncu Nilay Deniz, boşanma kararı aldı. 27 yaşındaki oyuncu 3 yıl önce görüntü yönetmeni Erçin Karabulut'la evlenmişti. Fikir ayrılığı yaşayan çift evlerini ayırdı.
Takibi bıraktılar
Eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ile fotoğrafları da silen Nilay Deniz boşanmanın ardından hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi de bırakan çiftin boşanmakta kararlı olduğu öğrenildi. (tv100)
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