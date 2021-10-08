Magazin Nilgün Belgün: Birbirini seven sahici dostlardık!

Nilgün Belgün: Birbirini seven sahici dostlardık!

Magazin

Nilgün Belgün: Birbirini seven sahici dostlardık!

Nilgün Belgün, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, iki yıl önce vefat eden yakın arkadaşı Ayşen Gruda ve Sevil Üstekin ile birlikte 1980'lerin sonunda çekilen fotoğrafını yayınladı.

08 Ekim 2021, Cuma 13:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Eski günleri yad eden Belgün, gönderisine, "#Tbt, yıl 80 sonları... Canım Ayşen'le ( Gruda) ve Sevil Üstekin Dormen Tiyatrosu'yla İzmir turnesindeyiz. Oyunumuzun adı 'Papaz Kaçtı'... Kordon’da kiraladığımız evde neşeli bir temmuz sabahında balkondayız. O zamanlar İzmir turnesi 1 -2 ay sürerdi. Çok güzel yıllar ve günlerdi. Sadece tiyatro yaptığımız, deli gibi eğlendiğimiz, güldüğümüz, işimizi aşkla yaptığımız masum yıllardı. Birbirini seven sahici dostlardık. İyi ki eski resimler var" notunu düştü.

68 yaşındaki Nilgün Belgün'ün paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 24 binden fazla beğeni aldı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Bekir Saçar
Kenan Işık’ın 'Her Dem İstanbul' Solo Sergisi
Bekir Saçar
Şirin Sever
Aslan heykeliyle başlayan büyük hikaye: Arslantepe
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Klişelerin yıkıldığı film
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Edis'in hatıra filmi
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
4 Ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Kışkırtan yeniay
Öner Döşer
Suna Akyıldız
'Yargı' müthiş
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yeni nesil prensesler cesaretin ve iyiliğin peşinde
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Karanlıkta sevişmek!
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Kentin kaderini değiştiren sergiler
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra'nın o sözlerine jet yanıt