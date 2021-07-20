Sanat hayatına tiyatro oyunculuğu ile adım atan Nilgün Belgün, 1990 yılında Bir Başka Gece’de oynadığı Darbukatör Bayram’daki "Gülpembe" rolüyle kısa sürede ülkenin tanıdığı isimlerden biri oldu. Popülerliğini hiç kaybetmeyen Nilgün Belgün, neşeli karakteriyle televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

NİLGÜN BELGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

18 Mart 1953 tarihinde İstanbul'da doğan Nilgün Belgün, Özel Şişli Lisesi’nden mezun olduktan sonra ve İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümü’nü tamamladı.

Sanat hayatına 1973 yılında atılan Nilgün Belgün, ilk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda yer aldı. Sonrasında ise Levent Kırca Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul ve Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarla sahneye çıktı.

Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Nilgün Belgün, 1990 yılında "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayram’daki "GÜLPEMBE" rolüyle kısa sürede ülkenin tanıdığı isimlerden biri oldu.

Nilgün Belgün, "İşte Müzik İste Eğlence" ve "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı.

Sanat yaşamının haricinde iki kitap kaleme alan ve sosyal etkinliklere katılan Nilgün Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği`nde Türkiye genelinde “Kadını Bilinçlendirme” kampanyasında çalışmalara katıldı, Parkinson hastalığıyla ilgili iki yıl süren sağlık çalışmalarında yer aldı.

NİLGÜN BELGÜN KAÇ DEFA EVLENDİ?

İlk evliliğini 19 yaşındayken yapan Nilgün Belgün’ün komedyen ve tiyatrocu Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten Oylum Şahin adında kızı var.

İkinci evliliğini İlhan Gencer'le yapan Nilgün Belgün’ün, bu evlilikten Merve Gencer adında bir kızı oldu.

Nilgün Belgün üçüncü evliliğini ise Atilla Demircioğlu ile yaptı.

NİLGÜN BELGÜN'ÜN KİTAPLARI

Hayat... Sen Benimsin,

Bir Kadın Bir Erkek, (Cengiz Özakıncı ile birlikte)

İçimdeki Kadın.

NİLGÜN BELGÜN TİYATRO OYUNLARI

İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985

Çılgın Hafta Sonu

Bir Kış Öyküsü

Tepetaklak

Papaz Kaçtı

Keşanlı Ali Destanı

Matruşka

Deliler Boşandı

Yedi Kocalı Hürmüz

Karmakarışık

İyi Günde Kötü Günde

Hoşça Kal İstanbul

Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi

NİLGÜN BELGÜN DİZİLERİ VE FİLMLERİ