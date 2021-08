Bir anda gündeme oturdunuz. Neler oluyor?

Ne tuhaf, değil mi? Konuşulması gereken başka şeyler varken insanlar bizi konuşuyor. Zaten çok zor günlerden geçiyoruz. Pandemiyle uğraşırken yangınlar çıktı. Türkiye, bir iklim felaketiyle boğuşuyor, her yer yanıyor ama insanlar bizi konuşuyor. Ayıp cidden! Şehrazat, Twitter’da, “Bu yardım çağrısı çok ağırıma gitti. Vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi, Onun için o yardım çağrısını paylaşmayacağım” yazmış, ben de o cümlenin altına “Benim de ağırıma gidiyor” dedim, o kadar. Bir anda sosyal medyada linç yedim. ‘Trend topic’ oldum. Saçmalığa bakar mısın?

Toplumda sevilen bir isimsiniz ama birden linçe maruz kaldınız.

İlk defa olmadı ki bu. Yıllar önce darbe olurken sokağa çıkılmaması gerektiğini söylemiştim. Erken bir saatte söylemiştim ve sonra Cumhurbaşkanı “Sokağa çıkın” demişti. O zaman da darbeci ilan edildim, linç yedim. Kendimi anlatana kadar canım çıktı. Benden darbeci mi olur?

BEN ATATÜRKÇÜ’YÜM, ANNEM TÜRKİYE’NİN İLK KADIN NİKAH MEMURU

Global yardım çağlarını neden doğru bulmadınız?

Bu yangınlarda devlet yardım istemeliydi. Halk yardım istediği için çok üzüldüm. Bu durum devleti zedelediği için paylaşmak istemedim. Demokratik bir ülkede herkes fikrini söyler. Ben de tercih hakkımı kullanarak o fikri kabul etmiyorum. Ben kimseden korkmam, kimsenin dediğini yapmam. Ben mecbur muyum herkesin fikrine uymaya? Korkak olduğumu söyleyenler oldu. Neden korkayım? Tek başına ayakları üzerinde duran bir Cumhuriyet kadınıyım. Birileri gelir, gider ama devlet her zaman orada kalır ve bizler de devlete saygı duymak zorundayız. Benim konum sadece budur. Ben Atatürkçü’yüm ve Cumhuriyet kadınıyım. Annem de Türkiye’nin ilk nikah memuru. Beni Cumhuriyet kadınları yetiştirdi. Ben partilere göre insanları ayırmam. Her partiden, her takımdan dostlarım vardır.

Sizin hakkınızda bir paylaşım vardı, “Oyunlarına gitmeyin, şarkılarını dinlemeyin” diye…

Sevgi bu kadar basit mi? Bu nefrete giriyor artık. Çok tehlikelidir nefret! Ne yaptık? İşinizi mi elinizden aldık? Ben Türkiye’de en az para kazandıran işi yapıyorum. Tiyatro oyuncusuyum. Şehrazat, ben ve Nilüfer, üç bilinçli Cumhuriyet kadınıyız. Üçümüz de düzgün ve sağlam karakterliyiz. Herkes haddini bilsin. Düzgün karakterli, dürüst, haysiyetli, namuslu, mesleğinde başarılı olmuş kadınlarız.

Yangınlar devam ediyor, en çok ne üzüyor sizi?

Bizim uçaklarımız nerede? Hani biz zengin bir devlettik? Diğer ülkelerin 20-30 uçağı varmış. Bizim niye yok? Uçağımız olsaydı başta söndürürdük belki… Helikopter geliyor ve suyu boşaltırken su buhar oluyor. Söndürmüyor ki…

KİMSEYE YARANMAK İÇİN YAŞAMIYORUM BEN BABAMA BİLE YAĞCILIK YAPMADIM

Külliye’ye gittiğinizde çekilen fotoğrafları paylaşıp sizi eleştirenler oldu. Onlara ne söylemek istersiniz?

Külliye’ye Cumhuriyet Bayramı’nda gittim. Devlet beni davet etmiş, ben de o daveti geri çevirmedim. Dünyanın en yüzü gülmeyen ülkesi olmuşuz. Bu kadar kutuplaşırsak yüzümüz gülmez tabii. Mutluluk; sevgiyle, empatiyle ve birbirimizin fikirlerine saygı duyarak gelir. İyi yönetilmek de vardır iyi yönetilmemek de... O zaman oy verirken dikkat edecekler. 45 senedir tiyatro sahnelerinde gişeden para kazanan bugünlere gelmiş bir kadınım. Kimseye yaranmak için yaşamıyorum. Babama bile yağcılık yapmadım, kaldı ki varlıklı biriydi. Haktan, halktan yanayım haksızlığa da gelmem.

BU KONUDA HATAM YOK, ONLAR BENDEN ÖZÜR DİLESİNLER

Yardımlaşma sizin için ne anlam ifade ediyor?

Türkiye için başka ülkeden yardım istemekle, bir arkadaşımdan kendim için yardım istemek bambaşka şey. Sapla samanı karıştırmamalı. Ayrıca ben arkadaşlarımdan da mecbur kalmadıkça yardım istemem. Ota b.ka yardım mı isteyeceğim? Devletle özel hayattaki arkadaş bir mi kardeşim? Özür dilemem gerekirse özür dilerim ama bu konuda hiçbir hatam yok ve özür dilemem. Onlar benden özür dilesinler.

Sizi çok sevimli bulan insanların bazıları bu olay sonrasında uzaklaştığını ifade etti.

Doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulur. Ayrıca ben o kadar sevimli bir kadın değilim. Çok samimi görünürüm ama mesafem de vardır. Ben özü sözü bir, dürüst, dimdik bir kadınım. Birinin ihtiyacı varsa koşarım, birisinin korunması gerekiyorsa korkmadan korurum. Maskulen bir kadınım, savaşçıyım, amazon kadınıyım. Buralara tek başıma geldim. Kimseden korkmam. Benim mucizem; cesaretim ve aşırı çalışkanlığımdır.

MUTLULUĞU PARADA PULDA ARAMAYIN

Aşk kadını mısınız?

Çok iyi bir ev kadınıyım, saygılıyım, kollayıcıyım, müthişimdir. Gidenler hep teşekkür ederek gittiler. Tabii ki anlaşmazlık olunca ayrılıklar oluyor. Mutlu olmamaya başlarsın ve ayrılırsın.

Şu anda hayatınızda biri var mı?

Hayır, yalnızım.

Özel hayatınızda da nasıl bir insansınız?

Biz medeni insanlarız. Bugüne kadar evlendiğim hiçbir adamdan hakaret işitmedim. Sadece bir tanesi aldattı, onunla da ayrıldım. Ben boşandığım adamlarla hâlâ dostum. Benim 10 sene önceki sevgilim karısıyla oyunuma geliyor.

Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?

Hayır, yeter. Demek ki ben evlilik işini yapamıyorum. Her konuda başarılı olamayız. Mesela babam bana piyano almıştı ve hocam, “Bu kızdan bir şey olmaz” demişti. Ama bakın oyunculukta başarılı oldum.

Para ve seks ilişkide ne kadar önemli?

Onlar olağan şeylerdir. Adam zaten parasını kazanır. Ben parayı baz almadım hiç. Kendi işlerimde de en son parayı konuşurum. Benim amacım iyi işlere imza atmaktır. İyi şeyler yaptığınızda zaten para kazanırsınız. İnsanların mutsuzluğu bunlardan kaynaklanıyor… Elindekilerle mutlu ol. Kendi sahip olduklarına bak. Parada pulda aramayın mutluluğu…