Türkiye Nilgün Belgün sordu Bakan Koca yanıtladı: Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar...

Nilgün Belgün sordu Bakan Koca yanıtladı: Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar...

Türkiye

Nilgün Belgün sordu Bakan Koca yanıtladı: Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Nilgün Belgün’ün sorusu üzerine, dünyada yaygın uygulamaya göre, Kovid-19 geçirip, antikor düzeyi yüksek olanların da aşı olması gerektiğini ifade etti.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 21:49 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sanatçı Nilgün Belgün’ün kendisine yönelttiği, "Ben Kovid geçirdim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0. Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi, ’yüklenmeyelim’ dedi, ’Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklığınız var’ diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?" sorusunu yanıtladı.

Koca, şunları kaydetti: "Sn. Nilgün hanım, sorunuz önemli. Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet. Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz."

AA

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